أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة -
استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا -
«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب -
بتصميم مميز وقدرات فائقة.. «كيا» تكشف عن «سبورتاج 2023» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط مُقاول بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج

Print
ضبط مُقاول بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج ضبط مُقاول بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على أكثر من مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح بسوهاج.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مالك مكتب للمقاولات له معلومات جنائية بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون ومائتان ألف جنيه بغرض إستثمارها وتوظيفها لهم في المقاولات من خلال شركته الخاصة مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا

استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا

«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب

«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب