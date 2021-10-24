ضبط مُقاول بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على أكثر من مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح بسوهاج.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مالك مكتب للمقاولات له معلومات جنائية بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون ومائتان ألف جنيه بغرض إستثمارها وتوظيفها لهم في المقاولات من خلال شركته الخاصة مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.