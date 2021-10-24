إستولى على 5 مليون جنيه.. ضبط صاحب محل بتهمة النصب على المواطنين بالبحيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة بالبحيرة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين بالبحيرة بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام صاحب محل هواتف محمولة بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة من خلال المحل الخاص به بإدكو، مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 5 مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.