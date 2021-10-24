أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة -
استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا -
«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب -
بتصميم مميز وقدرات فائقة.. «كيا» تكشف عن «سبورتاج 2023» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

«المالية» تنجح في إنشاء نظام الكترونى لتتبع البضائع

Print
«المالية» تنجح في إنشاء نظام الكترونى لتتبع البضائع «المالية» تنجح في إنشاء نظام الكترونى لتتبع البضائع

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

نجحت وزارة المالية في إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي لأول مرة.

واستعرض الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك خلال مؤتمر دولى في العاصمة الروسية موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولى بأن منظومة الإدارة الجمركية في مصرتشهد أكبرثورة تطويرفى عهد الرئيس عبدالفتاح .

وقال غتورى إن إصدارالقانون الجديد للجمارك عام 2020، ساهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، ما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصديروتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السياحة الثقافية» :«المدن العالمي» شاهد علي تحديث العمران المصري علي يد السيسي

«السياحة الثقافية» :«المدن العالمي» شاهد علي تحديث العمران المصري علي يد السيسي

محمد بن راشد: مصر لها مكانة تاريخية في قلوبنا.. وأبلغوا الرئيس السيسي أننا كلنا نحبه

محمد بن راشد: مصر لها مكانة تاريخية في قلوبنا.. وأبلغوا الرئيس السيسي أننا كلنا نحبه

وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد السيسي الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم

وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد السيسي الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم

إبراهيم عيسى: السيسي أشجع رئيس تحدث عن الإسلام وضرورة تجديد خطابه

إبراهيم عيسى: السيسي أشجع رئيس تحدث عن الإسلام وضرورة تجديد خطابه