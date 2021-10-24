«المالية» تنجح في إنشاء نظام الكترونى لتتبع البضائع

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نجحت وزارة المالية في إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي لأول مرة.

واستعرض الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك خلال مؤتمر دولى في العاصمة الروسية موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولى بأن منظومة الإدارة الجمركية في مصرتشهد أكبرثورة تطويرفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال غتورى إن إصدارالقانون الجديد للجمارك عام 2020، ساهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، ما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصديروتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى.