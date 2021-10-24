ضبط موظف بمكتب تأمين صحي بتهمة التزوير بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بمكتب تأمينات بتهمة إستغلال وظيفته وتزوير توقيع أصحاب المنشآت الطبية على إستمارات التأمين الخاصة بهم بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بأحد مكاتب التأمينات بالقاهرة، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه مناط له المراجعة على إستمارات التأمينات الإجتماعية الخاصة بالتأمين على العاملين الملحقين حديثاً للعمل بالمنشآت المختلفة وإعتمادها، حيث قام بتزوير توقيع أصحاب المنشآت على الإستمارات التأمينية الخاصة من الأشخاص والتى تفيد عملهم بتلك المنشآت حتى يتمكنوا من صرف معاش تأمينى «على خلاف الحقيقة» وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم وأيد ماسبق من معلومات وأضاف بقيام المتهم بتزوير توقيعه على إستمارات تأمينية لـ22 شخص تفيد عملهم بالشركة ملكة خلافاً للحقيقة وتمكينهم من صرف معاش تأمينى دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.