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إستجابة لإلتماسات المواطنين ..الأحوال المدنية توجه المأموريات لإستخراج بطاقات الرقم القومى

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إستجابة لإلتماسات المواطنين ..الأحوال المدنية توجه المأموريات لإستخراج بطاقات الرقم القومى إستجابة لإلتماسات المواطنين ..الأحوال المدنية توجه المأموريات لإستخراج بطاقات الرقم القومى

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظة (القاهرة – الجيزة – الفيوم- كفر الشيخ- المنيا- الغربية- المنوفية – البحيرة- قنا- الدقهلية) .
كما تم إيفاد مأموريات لعدد (5 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة- المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات («كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة») بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

المصرى اليوم

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