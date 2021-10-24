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حدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق موعد عودته من جديد إلى نادي الزمالك وتولي منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعدما أنصفه القضاء الإداري اليوم الأحد وحكم بعودته للنادي.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد قبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية.

وقال مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناته على اليوتيوب إنه لن ينفذ حكم العودة إلى نادي الزمالك إلا عقب مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.

وقال مرتضى منصور: قلت للسيد الوزير لو كسبنا القضية لن أنفذ الحكم إلا بعد مباراة الأهلي من أجل استقرار الفريق حتى لا يتشتت، وبعدها سنتسلم النادي.