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سقوط مسجل خطر هارب من حكم بـ«المؤبد»

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سقوط مسجل خطر هارب من حكم بـ«المؤبد» سقوط مسجل خطر هارب من حكم بـ«المؤبد»

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبط عنصر إجرامى، سبق إتهامه فـى 13 قضية، والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى قضية مقاومة سلطات.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه حال قيادته سيارة نقل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة نقادة وبحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الشابو، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجرءات القانونية.

المصرى اليوم

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