«التعليم» تعلن قيمة القسط الأول لمصروفات المدارس الحكومية والتجريبية وطرق السداد

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بدأت المدارس الحكومية والتجريبية تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بسداد جميع الفئات الطلابية المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

وأعلنت المدارس والإدارات والمديريات تفعيل خدمة سداد المصروفات المدرسية على قسطين بجميع منافذ التحصيل ،

وأعلنت الإدارات التعليمية أن نظام تقسيط المصروفات المدرسية يطبق كما يلي :

- من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي: اجمالي المصروفات 305 جنيهات، القسط الأول 155 جنيها، والقسط الثاني 150 جنيها

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الاعدادي: اجمالي المصروفات 205 جنيهات، القسط الأول 105 جنيها، والقسط الثاني 100 جنيه

- الصف الأول الثانوي العام: إجمالي المصروفات 520 جنيها، القسط الأول 270 جنيها، والقسط الثاني 250 جنيها

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام: 505 جنيهات، القسط الأول 255 جنيها، القسط الثاني 250 جنيها

- الصف الأول الثانوي الفني: إجمالي المصروفات 220 جنيها، القسط الأول 120 جنيها، القسط الثاني 100 جنيها

-الصفين الثاني والثالث الثانوي الفني: اجمالي المصروفات 205 جنيهات، القسط الأول 105 جنيهات، والقسط الثاني 100 جنيها

وتم التشديد على أنه لن يسري نظام تقسيط مصروفات المدارس على أبناء العاملين بالتربية والتعليم .

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب الذين لا يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، فيجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم طرق دفع مصروفات المدارس للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع المراحل والصفوف :