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سقوط سائق وآخر بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

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سقوط سائق وآخر بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا سقوط سائق وآخر بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بالمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من مدينة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تعامله في النقد الأجنبى مع سائق وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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