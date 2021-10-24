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بتهمة النصب على المواطنين.. ضبط مسجل خطر بالإسماعيلية

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بتهمة النصب على المواطنين.. ضبط مسجل خطر بالإسماعيلية بتهمة النصب على المواطنين.. ضبط مسجل خطر بالإسماعيلية

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بالإسماعيلية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إثنين من المواطنين بالإسماعيلية، بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهما بدعوى توظيفها وإستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين منهم راغبى إستثمار أموالهم، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهما في مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى أربعمائة ألف جنيه من الشاكيين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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