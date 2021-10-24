مقترح برلماني بإنشاء مجلس أعلى للصناعات بإشراف رئاسي

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قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية في إنشاء المجمعات الصناعية تعكس عزم القيادة السياسية على المضي قدمًا نحو توطين الصناعة والنهوض بها، لزيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات وتعزيز جودة المنتج المصري، لافتًا إلى أن توطين صناعة المواد الخام يسهم في دفع عجلة الإنتاج بشكل مستمر مع توفير المبالغ الطائلة التي كانت تنفق على استيراد تلك المواد من الخارج إلى جانب توافر إمكان تواجد فائض في المواد الخام وتصديرها للخارج.

واقترح «عمار» في بيان أصدره اليوم، إنشاء مجلس أعلى للصناعات يكون تابع وبشكل مباشر لمؤسسة الرئاسة حتى لا يواجه نفس مصير المجالس والهيئات التي تم انشاؤها قبل ذلك، فضلا عن تجنب سيطرة البيروقراطية والروتين على أدواته، بهدف وضع خريطة واستراتجية واضحة للارتقاء بجودة الصناعات الوطنية وتسويقها على مستوى الأسواق العالمية والمحلية من خلال توزيع الأدوار والمهام وابتكار نظم حديث لتشجيع الصناعة والاستثمار في مصر.

وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن عدد المجمعات الصناعية حتى الآن 13 مجمعا للأنشطة المختلفة في 12 محافظة وفي طريقها للزيادة لتنتشر في بقية المحافظات، موضحًا أن من فوائد هذه المجمعات دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يحقق طفرة وقفزة صناعية اقتصادية كبيرة، إضافة إلى أنها ستخلق مناخ استثماري في المحافظات جاذب للاستثمارات الأجنبية بعد توفيرها لمستلزمات الإنتاج وتنشيط سوق الاستثمار.