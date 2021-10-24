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فاروق حسني يزور معرض خالد حافظ بجاليري بيكاسو ايست

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فاروق حسني يزور معرض خالد حافظ بجاليري بيكاسو ايست فاروق حسني يزور معرض خالد حافظ بجاليري بيكاسو ايست

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زار الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وهالة خيرت، رئيس مؤسسة دبي ارت فير للفنون، معرض خالد حافظ، الذي يأتي بعنوان «skin of DNA»، امس، بجاليري بيكاسو ايست بالتجمع الخامس.

وقال الفنان خالد حافظ عن معرضه، إنه «مشروع تصوير لخامات متنوعة على قماش وفي مرحلة لاحقة يشمل قطع من النحت الملون تحاول كلها كتابة عدة روايات بصرية على السطح الواحد باستخدام عناصر استخدمتها في أعمالي عبر 35 سنة من الممارسة الفنية كالدائرة وزهرة اللوتس الزرقاء واقنعة بعض المعبودات من الحضارة المصرية القديمة التي هي أصل التصوير الملون، واستخدم العناصر على السطح لخلق أسلوب سردي شبيه بالمذكرات الشخصية وأحاول مع توزيع العناصر على الأسطح بناء الروايات بالتلميح والكناية والاستعارة لطرح تساؤلات حول النظم البصرية في التواصل والاتصال والتفاوض».

وأوضح خالد حافظ، أن اللوحات تمثل حلقات الـ«دي إن إيه» الحلزونية المتواصلة وهي أصل حياة الخلية استخدم الدائرة منذ عقود كرمز لتشفير الفكرة، والدائرة وقعت في نطاق الاستخدام البصري منذ بداية التاريخ المكتوب ورمزت منذ الأزل وإلى اليوم أفكار تتفاوت بتفاوت الحضارة: فهي الشمس في القديمة وهي الذهب في سحر الخيمياء وهي حماية من الحسد وهي وسط المدينة في المدن العملاقة وهي التاج في الكابالاه وهي نبع المياه في الحضارات الأسترالية وهي نهاية الطريق في الكشافة وهي طرق التعليم الآلي في الرياضة البحتة وهي رموز أخرى لا نهائية عبر الحضارات المكانية والزمانية، في الدوائر المغلقة هو مشروع ذاتي عن البدايات والنهايات.

معرض فن تشكيلى
معرض فن تشكيلى

المصرى اليوم

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