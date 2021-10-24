ورشة «أبدأ حلمك» بثقافة الجيزة للتدريب على الغناء

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واصل مدربي ورشة «أبدأ حلمك» تقديم التدريبات لشباب الموهوبين بالورشة، حيث عقد الفنان وليد حيدر، بمركز الجيزة الثقافي، ورشة لتدريبات الغناء والتي تضمنت التدريب على النغمات«الصولفيج» وتنظيم النفس، وكذلك تدريب الصوليستات على حرفية الغناء، بالإضافة إلى تدريب المجموعة على الأداء الكورالي المتنوع، وحفظ مقتطفات من اوبريت «شهرزاد».

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة ضمن محافظات المرحلة الثانية لمشروع «أبدأ حلمك» لتدريب الشباب على فنون المسرح، بالإضافة إلى محافظات بورسعيد وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان.

ويعد مشروع «أبدأ حلمك» أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة، ويهدف إلى إكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين، وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال حزمة من التدريبات، لإعداد فنان شامل في مختلف فنون المسرح.