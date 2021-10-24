فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 10 وفيات و270 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 110 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة قال في وقت سابق: «إن الوضع الوبائي في فلسطين مقبول، وعدد الإصابات التي تسجل قليلة وضمن المعقول».

وتابع: «كنا متخوفين من الموجة الرابعة التي اجتاحت كل العالم، إلا أن الإقبال الكبير على تلقي الطعومات في فلسطين والمسوحات التي أخذت، أدت تدريجيًّا للانخفاض بعدد الإصابات التي تسجل».

وأضاف «ما ندعو له حاليًّا مع اقتراب عودة دخول السياح إلى فلسطين، عدم إدخال أي وافد إلا بعد التأكد من تلقيه لقاح كورونا، وإجراء فحوصات تظهر خلوه من الوباء».

وأشار إلى أنّ «سلالة جديدة تجتاح العالم ووصلت لإسرائيل، ونتمنى ألا تصل إلينا».