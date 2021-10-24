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الرياض : القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية

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مكة الأعلى حرارة واستمرار تكون الضباب على سواحل البحر الأحمر

سجلت مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة المرصودة في المملكة اليوم بواقع 39 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في السودة بـ 21 درجة.وتوقع...

004fa1105c.jpgأبها :الوطن
7d14380036.jpg18 ربيع الأول 1443 هـ

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع الجديدة

‏أعلنت وزارة_الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بتاريخ 18/ 3 /...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

عسير الأكثر في السدود ومكة تتصدر السعة التخزينية

بلغ إجمالي السدود المنفذة حتى 2020 في جميع مناطق المملكة 532 سدا بسعة تخزينية بلغت 2.334.721.694 مترا مكعبا، وجاءت عسير أولاً في عدد السدود...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

منصة سعودية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة العاملين

يعتزم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، الاستعانة بشركة مختصة بتقنية المعلومات...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png17 ربيع الأول 1443 هـ
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متطوع يزيح رمال المحلية

بينما لا تزال مشكلة الرمال الزاحفة، المتراكمة على الطرق المؤدية إلى متنزه المحلية، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تدخل...

icon-byline.pngالرياض: سعود الخزيم
icon-clock.png17 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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