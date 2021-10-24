محمد صبحي يقرر تأجيل عرض مسرحيته «نجوم الظهر» في تونس والامارات (التفاصيل)

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حققت مسرحية «نجوم الظهر» للنجم محمد صبحي إقبالا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرضها في أوائل شهر أكتوبر وحتي نهاية الشهر الجاري، ورفع شباك التذاكر لافتة «كامل العدد» لمدة شهر كامل مضي وتستمر المسرحية في العرض وفي الإقبال الجماهيري حتي الأسبوع الأول من نوفمبر.

وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية منها تونس والأمارات العربية، ولكن تم أرجاء السفر حتي تقديم عروض كافية للمشاهدة في جمهورية مصر العربية.

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها الفنان الكبير محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .