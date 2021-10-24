أخبار عاجلة

وزير الخارجية: السعودية طرف مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية -
دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي -
يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان -
«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة -
رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور) -
القابضة للمياه تشارك في فعاليات «اليوم العالمى للمناخ» بالأقصر -
أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع -
تشيلسي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك نيوكاسل -
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس: جالاجير يسطع في فوز نادر للضيوف في «الاتحاد» -
أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صالون الأوبرا الثقافي يواصل فعالياته الأربعاء باستضافة 4 أديبات

Print
صالون الأوبرا الثقافي يواصل فعالياته الأربعاء باستضافة 4 أديبات صالون الأوبرا الثقافي يواصل فعالياته الأربعاء باستضافة 4 أديبات

لاقتراحات اماكن الخروج

يفتتح صالون الأوبرا الثقافي موسمه الجديد بلقاء مميز تحت عنوان «مبدعات»، الأربعاء ٢٧ أكتوبر، على المسرح الصغير، ويستضيف 4 أديبات هن آيات عبدالمنعم، إيمان عنان، شاهيناز الفقي، ميرفت البربري ويديره الفنان أمين الصيرفي ويتخلله فقرات فنية يقدمها كل من الموسيقار هاني نديم ( بيانو )، نهال محمد ( كمان ) ومصطفي بيومي إيقاع .

وحسبما أكد د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فإن الصالون يدور الحوار حول تجارب الضيفات الابداعية ومؤلفاتهن التي تتنوع بين القصة القصيرة، الرواية، والقصائد النثرية إلى جانب عدد من قضايا الأدب والسرد .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا

استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا

«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب

«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب