صالون الأوبرا الثقافي يواصل فعالياته الأربعاء باستضافة 4 أديبات

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يفتتح صالون الأوبرا الثقافي موسمه الجديد بلقاء مميز تحت عنوان «مبدعات»، الأربعاء ٢٧ أكتوبر، على المسرح الصغير، ويستضيف 4 أديبات هن آيات عبدالمنعم، إيمان عنان، شاهيناز الفقي، ميرفت البربري ويديره الفنان أمين الصيرفي ويتخلله فقرات فنية يقدمها كل من الموسيقار هاني نديم ( بيانو )، نهال محمد ( كمان ) ومصطفي بيومي إيقاع .

وحسبما أكد د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فإن الصالون يدور الحوار حول تجارب الضيفات الابداعية ومؤلفاتهن التي تتنوع بين القصة القصيرة، الرواية، والقصائد النثرية إلى جانب عدد من قضايا الأدب والسرد .