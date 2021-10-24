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أبوابها مغلقة.. محافظ الشرقية يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق

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أبوابها مغلقة.. محافظ الشرقية يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق أبوابها مغلقة.. محافظ الشرقية يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية ،والعاملين بالنوبتجية المسائية بالوحدة المحلية القروية بصفط زريق التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لقرية صفط زريق التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ،ليتفاجئ المحافظ بغلق الوحدة المحلية وعدم تواجد العاملين بها، وكذلك تدني مستوي الإنارة بالشوارع، وسوء حالة الطرق وإنتشار الإشغالات.

وقال المحافظ أنه من غير المقبول غلق بوابات الوحدة المحلية ليلاً أمام المواطنين، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمركز، للتأكد من تواجد النوبتجيات المسائية بالوحدات المحلية القروية لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال رصد أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

أكد المحافظ على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع، لمتابعة الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات ،وكذلك التعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً انه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتقييم أداء التنفيذيين والعاملين بالجهاز الاداري، واتخاذ ما يلزم حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

المصرى اليوم

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