أخبار عاجلة

وزير الخارجية: السعودية طرف مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية -
دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي -
يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان -
«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة -
رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور) -
القابضة للمياه تشارك في فعاليات «اليوم العالمى للمناخ» بالأقصر -
أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع -
تشيلسي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك نيوكاسل -
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس: جالاجير يسطع في فوز نادر للضيوف في «الاتحاد» -
أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

Print
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار حنفي جبالي، مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم الأحد، «إيدي راما» رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس وزراء ألبانيا، مؤكداً اعتزاز بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

من جانبه، وجه إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع

أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

9 مليار دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 6 أشهر

9 مليار دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 6 أشهر

المنوفية : استكمال أعمال التطوير بشارع مصر ومنطقة تحسين البيئةفي الباجور

المنوفية : استكمال أعمال التطوير بشارع مصر ومنطقة تحسين البيئةفي الباجور