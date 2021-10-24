رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

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استقبل المستشار حنفي جبالي، مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم الأحد، «إيدي راما» رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس وزراء ألبانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

من جانبه، وجه إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.