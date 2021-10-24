الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم حيازة والإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة والإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بعد ان أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة المنوفية).. بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وتبين عدم تواجده وتم ضبط (6 طبنجة معدلة- فرد خرطوش محلى الصنع- هيكل طبنجة- عدد من الطلقات- مبلغ مالى).

وفى ذات السياق تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية).. لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.. وبحوزته (2 بندقية خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب