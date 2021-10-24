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ضبط 25 كيلو «بانجو» بحوزة مسجلان خطر بالإسماعيلية

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ضبط 25 كيلو «بانجو» بحوزة مسجلان خطر بالإسماعيلية ضبط 25 كيلو «بانجو» بحوزة مسجلان خطر بالإسماعيلية

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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 25 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة التل الكبير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وغير مرخصة قيادة وملك الأول بدائرة المركز، وبحوزتهما فرد محلى وكمية من نبات البانجو وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجرءات القانونية.

المصرى اليوم

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