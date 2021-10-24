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مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بث مباشر الآن

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مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بث مباشر الآن

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ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي وسط تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة الضخمة.

يأتي ليفربول حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر الذي يلتقي مع نوريتش سيتي لحساب نفس الجولة. أما مانشستر يونايتد فيجابه أزمة حقيقية ومرحلة من عدم الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي والتي سبقها التعادل مع إيفرتون.

ربما أن الفوز الصعب على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدفين قد هدأ قليلًا من الأمور، لكن يظل سولشاير تحت ضغط كبير، فخسارة الديربي ستعني اقتراب إقالته.

مباراة ليفربول و أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو - صورة أرشيفية

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت- القاهرة- ، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة- .

تمتلك قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع «المصري اليوم» وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المصرى اليوم

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