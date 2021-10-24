تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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سيكون عشاق بطولة الدوري الإنجليزي وجماهير نادي ليفربول على موعد اليوم على مباراة قمة أمام الغريم التقليدي فريق مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضيفاً على نظيره فريق مانشستر يونايتد على أرض ملعب مسرح الأحلام أولد ترافورد ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في الموسم الجديد 2021/2022.

ويحتل ليفربول قبل هذه المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس وله 14 نقطة.

وينتظر عشاق الكرة العالمية خلال المباراة مواجهة كبيرة بين اثنين من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي الممتاز وهما محمد صلاح هدّاف فريق ليفربول ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة فريق مانشستر يونايتد.

ووفقا لتدريبات فريق ليفربول ينتظر أن يخوض مديره الفني الألماني يورجن كلوب المباراة أمام مانشستر يونايتد بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: جيمس ميلنر وجوردان هندرسون وفابينيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح.