الحدود الشمالية: إزالة أكثر من 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

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نفّذتها أمانة المنطقة ضمن حملة صوّر وأرسل لمعالجة أشكال التشوّه البصري كافة

أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الشهرين الماضية 501633 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم في مدن ومحافظات المنطقة ضمن حملة صوّر وأرسل لمعالجة أشكال التشوّه البصري كافة.

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي، وفقاً لجدول زمني معين والتي تشمل ملاحظات النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة وغيرها، ضمن خططها الرامية لتطوير ورفع مستوى الخدمات في القطاع البلدي.