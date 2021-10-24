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ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات

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ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات
بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية خلال شهر سبتمبر الماضي

ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات

حقق ميناء الجبيل التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، زيادة في مناولة الحاويات‏‏ ‏‏بنسبة بلغت 27%، بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، ‏كما حقق الميناء ‏رقمًا قياسيًّا في سرعة مغادرة سفن الحاويات خلال خمس دقائق بعد انتهاء أعمال المناولة.

وتؤكد هذه الخطوة متانة سلاسل الإمداد في الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن؛ وذلك في ظل الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ ، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

يُذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية؛ وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج؛ مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة، ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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