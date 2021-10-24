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محافظ القاهرة يشهد الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه (صور)

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محافظ القاهرة يشهد الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه (صور) محافظ القاهرة يشهد الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه (صور)

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شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ أكتوبر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يذكر أن مؤتمر هذا العام يعقد تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، ويهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات المتسارعة التي تطرأ على العالم في استخدامات الأراضى والمناخ، كما سيناقش خلال الأسبوع ٥ محاور رئيسية هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

ويشهد أسبوع القاهرة الرابع للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية، وكبار المسؤولين في قطاع المياه.

ويشارك أيضًا عدد كبير من العلماء وخبراء المنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يشهد الأسبوع حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي، و٨٠٠ مشارك افتراضي عن بُعد، فضلا عن ٢٠ وفدًا وزاريًا فعليًا، و٤٤ وفدًا وزاريًا بشكل افتراضي.

فعاليات أسبوع القاهرة للمياه
فعاليات أسبوع القاهرة للمياه
فعاليات أسبوع القاهرة للمياه
فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

المصرى اليوم

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