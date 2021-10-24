التعليم: استكمال توريد وجبات التغذية المدرسية أول نوفمبر ( جدول توريد المحافظات)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد بداية توريد وجبات التغذية المدرسية للمديريات التعليمية، حيث تم التوريد التجريبي لمحافظة المنوفية يوم 16 اكتوبر لمدة أسبوعين، ثم يتم التوريد لباقي المحافظات.

ويبدأ توريد محافظات (الفيوم- الإسكندرية- بني سويف- كفر الشيخ) 1 نوفمبر 2021.

- توريد محافظات ( البحيرة- القاهرة- الجيزة- اسيوط- الاقصر- قنا) 15 نوفمبر 2021.

- توريد الغربية والسويس وبورسعيد والشرقية والمنيا والوادي الجديد، إعتبارا 1 ديسمبر، 2021. .

- وتوريد محافظات (الدقهلية- الاسماعيلية- دمياط- شمال سيناء- البحر الاحمر- جنوب سيناء- مطروح- القليوبية- اسوان- سوهاج) يبدأ من 15 ديسمبر 2021.