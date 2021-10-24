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محافظة الجيزة: استئناف صيانة أسوار كوبري الساحل ومحور صفط بحي بولاق الدكرور

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محافظة الجيزة: استئناف صيانة أسوار كوبري الساحل ومحور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور محافظة الجيزة: استئناف صيانة أسوار كوبري الساحل ومحور صفط بحي بولاق الدكرور

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واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تسهيل حركة سير المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالطرق.

وقامت بتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية والأسوار بمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وقامت بإجراء صيانة وإصلاح لبعض الأسوار الحديدية المتأثرة بمحور صفط بحي بولاق الدكرور، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي نفس الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملات تجريد وتمهيد للطرق، حيث قام حي شمال الجيزة بأعمال تجريد ورفع كفاءة طريق أحمد عرابي، بشارع المطار، وكوبري البراجيل في إطار مجهودات تحسين حركة سير المواطنين بالطريق دون أي معوقات.

بالإضافة إلى قيام حي بولاق الدكرور برفع المخلفات والتراكمات من نقطة تجمع الإصلاحية بحي بولاق الدكرور والتي تعد محل شكوى من المواطنين حيث تم الدفع بالمعدات وفرق النظافه اللازمه لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة.

المصرى اليوم

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