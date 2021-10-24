وزير التعليم: لا صحة لانقطاع طلاب الصف الرابع الابتدائي عن الحضور

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة منتظمة بالمدارس للأسبوع الثالث على التوالي، مؤكدًا ارتفاع نسبة الحضور بين طلاب الصف الرابع الابتدائى وأنه لا صحة نهائيا لانقطاع التلاميذ عن الحضور إلى المدارس.

وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وبالمديريات والإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو نشرة تفيد بانقطاع الطلاب عن الحضور وهو ما يؤكد فشل دعوات الاضراب التي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء أمس، دعوات تحرض أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع ابتدائي على عدم الحضور للمدارس من الأحد 24 أكتوبر وحتى الخميس القادم.

وتضمنت دعوات الاضراب «باسم أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي اعتراضا مننا على منهج الصف الرابع الابتدائي، نؤكد أن أول خطوة للتصعيد لسماع صوتنا ورفع الظلم عن أولادنا اضراب عام عن الحضور في المدارس من يوم الأحد الموافق 24 اكتوبر حتي الخميس الموافق 28 أكتوب».

ودشن الأصحاب الدعوات، عددًا من الهاشتاجات التي تطالب بضرورة تقسيم مناهج الصف الرابع الابتدائي على فصلين دراسين، مؤكدين أن المنهج الجديد صعب جدا ولا يتناسب مع الأطفال في هذا السن.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أصدر قراروزاري حدد خلاله المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام وهى: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هي (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية «الإسلامية، أو المسيحية»، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، ومادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

وأكد القرار الوزاري على أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

وتابع: أن أدوات التقييم ستكون عن طريق: الاختبارات، المهام الأدائية ،- المواظبة على الحضور، وتقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر 5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وبالنسبة للاختبارات، أوضح القرار الوزاري أنها تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

وتُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي؛ بحيث يُطبق الاختبارين الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة في الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي)، والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

وأكد القرار أن المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، بحيث تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

وبشان آليات تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، حدد القرار الوزاري عدة اعتبارات، وهي:

-تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

-ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من ١٠٠ درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان،و يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

والتربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

ويتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.