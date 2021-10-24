محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مخازن الأدوية ومستويات الخدمة الصحية

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زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستشفى الواسطى المركزي لتفقد مستوى الخدمة الطبية، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة وذلك ضمن زيارته لمركز الواسطى التي شملت عددًا من المشروعات الخدمات والمرافق العامة، والتي رافقها خلالها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (النائب أحمد محيسن، الدكتورة مني عبدالله، النائب محمد سيد جيندي) الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى، الدكتور محمود حسين مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بمديرية الصحة.

وتفقد المحافظ مشروع مخازن الأدوية بالمستشفى، والذي يتم إنشاؤه ضمن 5 مشروعات يجري تنفيذها بمستشفيات: الصدر ببني سويف والفشن والواسطى وشاطر زادة باهناسيا بتكلفة تزيد عن 180 مليون جنيهًا، واستمع لشرح موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي استراتيحي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي، لاسيما وأن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتفقد المحافظ عددًا من الأقسام الطبية والتي شملت: الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي وغيرها ،حيث تابع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، واستمع لمطالب عدد من المرضى الذين تصادف تواجدهم، مستفسرًا منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، للاطمئنان على حسن سيرالعمل داخل المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين،والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.