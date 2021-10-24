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المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني ينظم مبادرة في «حب للطيران والمطارات المصرية»

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المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني ينظم مبادرة في «حب مصر للطيران والمطارات المصرية» المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني ينظم مبادرة في «حب للطيران والمطارات المصرية»

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في إطار المسئولية المجتمعية التي تقوم بها وزارة الطيران المدني من خلال رعاية شركاتها التابعة للعديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها ، نظم المركز الاعلامي لوزارة الطيران المدني مبادرة في «حب مصر للطيران» وذلك من خلال تسجيل لقاءات مصورة مع عدد من الفنانين والاعلاميين القادمين اليوم على متن رحلة مصر للطيران القادمة من الغردقة وذلك بعد مشاركتهم في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

حيث أبدي نجوم الفن والإعلام سعادتهم بالسفر على متن طائرات الشركة الوطنية مصرللطيران للعديد من الوجهات الداخلية والخارجية واشادوا بالخدمات والتسهيلات المقدمة على متن الطائرة وفي مطارى الغردقة والقاهرة، كما أثنوا على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الركاب.

المصرى اليوم

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