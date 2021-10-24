رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ جولة أوروبية لحشد الدعم السياسي والمالي لبلاده

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن رئيس الوزراء د.محمد اشتية، من المقرر أن يبدأ جولة أوروبية بدءًا من الإثنين، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين .

وقال ملحم، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» يوم الأحد، إن جولة رئيس الوزراء ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لكسمبورغ، وسيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة غلاسكو الاسكتلندية ببريطانيا.

وأفاد، أن رئيس الوزراء سيحث الدول الأوروبية على دعم عملية السلام واستئناف دعم موازنة الحكومة، والضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.