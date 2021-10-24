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تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

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بحثاً عن استعادة الثقة المفقودة والتأكيد على أن الفريق قد عاد من جديد إلى الطريق الصحيح يستضيف برشلونة مساء اليوم الأحد نظيره وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد على أرض ملعب كامب نو في كتالونيا.

وتأتي مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى للموسم الجديد 2021/2022.

ويحتل برشلونة قبل هذه المباراة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث وله 17 نقطة.

ويسعى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة إلى استغلال الصحوة التي بدأها فريقه مؤخراً بالفوز على فريق فالنسيا في الليجا ومن بعده نظيره دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا لتحقيق انتصار مهم على الغريم التقليدي.

ووفقاً لتدريبات فريق برشلونة الأخيرة ينتظر أن يخوض رونالد كومان المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تشير شتيجن.

في خط الدفاع: جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وإريك جارسيا وسيرجينو دست.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وجافي.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي وأنسو فاتي وفيليبي كوتينيو.

المصرى اليوم

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