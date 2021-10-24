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بحجم تعاملات بلغت 1.5 مليون جنيه.. ضبط نصاب جديد بالدقهلية

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بحجم تعاملات بلغت 1.5 مليون جنيه.. ضبط نصاب جديد بالدقهلية بحجم تعاملات بلغت 1.5 مليون جنيه.. ضبط نصاب جديد بالدقهلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامى في مجال التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من بعض المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت 1،5مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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