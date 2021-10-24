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7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة 7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الاحد، عن تسجيل حالات وفاة وعشرات الإصابات بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة في قطاع غزة.

وأفادت صحة حماس خلال، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 777 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 7 حالات وفاة و(139) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، على تعافي 900 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 182079 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 6919 حالة، اجمالي المتعافين 173622 حالة، إجمالي الوفيات 1538 وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 115حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 469481 شخص

المصرى اليوم

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