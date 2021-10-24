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سفير الهند يحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية بزيارة مقابر الهنود بالعلمين

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سفير الهند يحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية بزيارة مقابر الهنود بالعلمين سفير الهند يحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية بزيارة مقابر الهنود بالعلمين

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قام سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه بزيارة مقابر دول الكومنولث بمدينة العلمين؛ لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية من الهنود، وقام السفير الهندي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجنود الهنود، الذين فقدوا حياتهم في المعارك.وفقد 3000 جندي هندي حياتهم على الأراضي المصرية خلال الحرب العالمية الثانية.

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية الصداقة المصرية الهندية تصريحات السفير قائلا:«اسعد اليوم بإحياء ذكر ضحايا الحرب العالمية الثانية بزيارة مقابر العلمين ووضع الزهور على مقابر الهنود الذين فقدوا حياتهم في المعارك».

المصرى اليوم

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