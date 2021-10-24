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تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

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تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

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يترقب عشاق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد مباراته المهمة عصر اليوم الأحد أمام غريمه التقليدي برشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى للموسم الجديد 2021/2022.

ويخطط ريال مدريد بقيادة مديره الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الوصول للنقطة 20 ومزاحمة نظيره ريال سوسييداد على قمة جدول ترتيب الليجا.

ويحتل ريال مدريد قبل هذه المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثامن وله 15 نقطة.

ووفقا لتدريبات فريق ريال مدريد الأخيرة من المنتظر أن يخوض كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

- خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

المصرى اليوم

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