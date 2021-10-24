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اعتماد اللغة العربية في وزارتين بالجزائر (تفاصيل)

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اعتماد اللغة العربية في وزارتين بالجزائر (تفاصيل) اعتماد اللغة العربية في وزارتين بالجزائر (تفاصيل)

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نشرت وزارة التكوين والتعليم المهنيينن، نص القرار على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: إن قرارها «جاء تكريسًا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور، لا سيما المادة الثالثة منه التي تؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة»، حسب ما اعلنه موقع bbc البرطاني.

وبقرار مماثل، أصدرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، تعليماتها بـ «استعمال اللغة العربية في كل المراسلات الداخلية للوزارة ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل»، محذرة من أي تهاون أو تقصير في تطبيق القرار.

يأتي إعلان الوزارتين في ظل أزمة دبلوماسية مع فرنسا على خلفية ملفات عديدة حديثة وأخرى قديمة.

وكان قرار وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة في الجزائر، باعتماد اللغة العربية في المعاملات والوثائق الرسمية، قد حاز تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

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المصرى اليوم

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