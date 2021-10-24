أخبار عاجلة

دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي -
يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان -
«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة -
رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور) -
القابضة للمياه تشارك في فعاليات «اليوم العالمى للمناخ» بالأقصر -
أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع -
تشيلسي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك نيوكاسل -
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس: جالاجير يسطع في فوز نادر للضيوف في «الاتحاد» -
أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا -
الأهلي يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية 2007 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأكاديمية اللوجستية تبدأ تقديم برامجها التدريبية النوعية بمدينة الرياض

Print
أكد المجلس الحرص على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع من الكفاءات

الأكاديمية السعودية اللوجستية تبدأ تقديم برامجها التدريبية النوعية بمدينة الرياض

بدأت الأكاديمية اللوجستية، تدريب الدفعة الأولى من المتدربين والمتدربات بمقرها بمدينة الرياض ببرامج دبلوم نوعية يقدمها مدربون ومدربات أصحاب خبرة في القطاع اللوجستي تم استقطابهم من مختلف دول العالم.

وعقد مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اجتماعه في مقر الأكاديمية، حيث أشاد المجلس بتضافر جهود الجميع لبدء التدريب في وقت قياسي، شاكراً شركات القطاع الخاص اللوجستي التي التزمت بتوقيع عقود التوظيف لجميع متدربي ومتدربات الأكاديمية.

واستعرض أعضاء المجلس، خطط الأكاديمية وبرامجها القادمة وشراكاتها الاستراتيجية الدولية والمحلية وعدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وأكّد المجلس حرص الأكاديمية على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع اللوجستي من الكفاءات المهنية الوطنية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ينسجم ويتكامل مع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرض خطة الأكاديمية في إطلاق برامجها التدريبية القادمة التي ستتضمن النقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، إضافة إلى خطة تفعيل المسارات التأهيلية التي تشمل البرامج التنفيذية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية الدولية.

وضمّت الأكاديمية في دفعتها الأولى التي تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 130، وبلغت نسبة المتدربات أكثر من 50 % منهم، حيث ستكون الأكاديمية الداعم الرئيس لتأهيل السيدات السعوديات في القطاع اللوجستي، وقام شركاء الأكاديمية من القطاع الخاص بتوقيع عقود توظيف جميع المتدربين والمتدربات، كما التقى أعضاء المجلس مدربي برامج الأكاديمية، الذين تم استقطابهم من مختلف دول العالم لنقل التجارب والخبرات العالمية ولتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة في القطاع اللوجستي والمبادئ الأساسية في هذا القطاع.

يُذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"؛ كإحدى المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

الأكاديمية السعودية اللوجستية تبدأ تقديم برامجها التدريبية النوعية بمدينة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية: السعودية طرف مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

وزير الخارجية: السعودية طرف مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان