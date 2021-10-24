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دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:04 مساءً
يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور)
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
القابضة للمياه تشارك في فعاليات «اليوم العالمى للمناخ» بالأقصر
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
تشيلسي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك نيوكاسل
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس: جالاجير يسطع في فوز نادر للضيوف في «الاتحاد»
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
الأهلي يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية 2007
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الصدر يحذر من جر العراق إلى الفوضى والمحتجون يلوحون بإجراءات تصعيدية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 24 أكتوبر 2021 12:28 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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