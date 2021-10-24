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لقيت فتاتين مصرعهن، فيما أصيب 34 شخصًا بينهم أطفال وسيدات، في 3 حوادث تصادم وانقلاب في المنيا بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع فتاتين وإصابة 34 شخصًا، بينهم أطفال وسيدات، في 3 حوادث تصادم وانقلاب، بينها مصرع فتاتين، في حادث انقلاب سيارة رقم 2376 ن ج ر ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال قرية 2 بمجلس قروي العزيمة، بمركز سمالوط نتيجة السرعة الزائدة، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة، شمال المنيا.

فيما أصيب أمين شرطة، وخفير نظامي، في حادث تصادم السيارة رقم 7834 ن ر ي ملاكي، بدراجة بخارية 6381 ن م ط، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو في سمالوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا، والسيارات، تحت تصرف النيابة العامة.