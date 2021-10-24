ضبط متهم لقيامه بالإشتراك مع آخر في الإتجار بالمخدرات وبحوزته 90 طربة حشيش

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ضبطت أجهزة الامن متهم لقيامه بالإشتراك مع آخر في الإتجار بالمخدرات وبحوزته 90 طربة حشيش في الدقهلية .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (عدد 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام– مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات مشاركةً مع المتهم الثانى «هارب»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها