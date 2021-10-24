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استرداد 18 فدان من أراضي الآثار و 8 آلاف متر أملاك الدولة بنجع حمادي

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استرداد 18 فدان من أراضي الآثار و 8 آلاف متر أملاك الدولة بنجع حمادي استرداد 18 فدان من أراضي الآثار و 8 آلاف متر أملاك الدولة بنجع حمادي

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم استرداد 18 فدان و9 قراريط من الأراضي التابعة للآثار، بالإضافة إلى 8 آلاف و697 متر أراضي أملاك الدولة خلال الحملات التى شنتها الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، أمس السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إزالة 58 حالة تعدي خلال حملات الأمس، منها 37 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 18 فدان و9 قراريط و21 حالة تعدي بالمباني على مساحة 8 آلاف و697 متر، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.

استرداد أراضى تابعه للآثار بقنا
استرداد أراضى تابعه للآثار بقنا
استرداد أراضى تابعه للآثار بقنا

المصرى اليوم

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