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سر تواجد سمية الخشاب بالجونة بعد انتهاء المهرجان السينمائي (التفاصيل)

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سر تواجد سمية الخشاب بالجونة بعد انتهاء المهرجان السينمائي (التفاصيل) سر تواجد سمية الخشاب بالجونة بعد انتهاء المهرجان السينمائي (التفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

تقضي النجمة سمية الخشاب عدد من الأيام بالجونة، بعدما حرصت الدولي كاملة، والتي أختتمت فعالياتها، أمس الأول، بحفل توزيع الجوائز.

وعلمت «المصري اليوم» أن سمية قررت استغلال تواجدها في الجونة لتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على منزلها هناك، وتقوم بعدد من الأمور المتعلقة بالديكورات وترتيب أثاث المنزل، وفي نفس الوقت تبحث وتقرأ سمية حاليًا أكثر من عمل بحثًا عن عودة قوية سواء على مستوى التمثيل أو الغناء.

وعن فستانها «الأسود» في حفل ختام الجونة أكدت سمية للمصري اليوم قائلة: «لم أتوقع أنه سيكون بهذا القدر من الرقي والجمال، والحمد لله حظى بإشادات كبيرة جدًا من كل زملائي ووسائل الاعلام، ووجهت الشكر لكل فريق العمل الذي ساعدها على الخروج والظهور بشكل مميز طوال أيام مهرجان الجونة».

المصرى اليوم

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