الهند تحقق إنجازا كبيرا بالوصول إلى المليار جرعة تطعيم ضد كورونا

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قال بيان صادر عن السفارة الهندية بالقاهرة :«انه في إنجاز تاريخي، تجاوز العدد الإجمالي لجرعات التطعيم ضد فيروس كورونا في الهند حاجز المليار جرعة. وقام رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بتهنئة الهنود على هذا الإنجاز وأعرب عن امتنانه للمجتمع العلمي والعاملين في قطاع الصحة للعمل من أجل تحقيق هذا الإنجاز. وقد وصف رئيس الوزراء مودي هذا الإنجاز بأنه انتصار للعلوم والمشروعات والروح الجماعية الهندية لدى مليار و300 مليون هندي.وأضاف :» وبتحقيق هذا الإنجاز، هناك أكثر من 75% من السكان فوق 18 سنة قد حصلوا على جرعة واحدة من التطعيم وأكثر من 31% منهم حصلوا على جرعتي اللقاح. وتشير التقديرات إلى حصول المواطنين من الفئات العمرية 18-44 سنة، و45-59 سنة، وفوق 60 سنة على 52%، و26%، و17% من جرعات اللقاح على الترتيب. كما حصل العاملون في مجال الرعاية الصحية والخطوط الأمامية على 5% من إجمالي عدد اللقاحات.

وتابع البيان :«وقد شهدت الأربعة والعشرين ساعة الماضية تعافي 17561 مريض، مما يرفع العدد الإجمالي لعدد المتعافين (منذ بداية الجائحة) إلى أكثر من 33 مليون شخص. ومن ثم، فإن معدل التعافي في الهند يبلغ 98.15%. وتبلغ معدلات التعافي حالياً أعلى مستوى لها منذ مارس 2020.

واستطرد :«وبفضل الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة المركزية بالتعاون مع حكومات الولايات والأقاليم الاتحادية، تشهد أعداد حالات الإصابة اليومية انخفاضاً حيث أصبحت تقل عن 50 ألف حالة إصابة يومياً على مدى 116 يوماً الماضية. وقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 18545 حالة. ولا تزال عدد الحالات النشطة أقل من مستوى 0.2 مليونحيث يبلغ عددها حالياً 178831 حالة. وتشكلالحالات النشطة حالياً 0.52% من إجمالي عدد الحالات الإيجابية في البلاد، وهي النسبة الأقل منذ مارس 2020.