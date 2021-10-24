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الإمارات تمنح المؤلف الموسيقى إبراهيم شامل الإقامة الذهبية

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الإمارات تمنح المؤلف الموسيقى إبراهيم شامل الإقامة الذهبية الإمارات تمنح المؤلف الموسيقى إبراهيم شامل الإقامة الذهبية

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منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الموسيقار إبراهيم شامل الإقامة الذهبية من فئة المبدعين ورواد الأعمال عن أعماله الموسيقية، وتوجه إبراهيم شامل بالشكر لدولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم على منحه الإقامة الذهبية وقال: فخور ببلدي صاحبة الفضل التي تعلمت فيها وجعلتني إنسانا صاحب علم ومعرفة تحترمه الأمم .

وعلي الصعيد الفني يعرض تليفزيون أبوظبي لـ«شامل» حاليا مسلسل«سرك الخافي» الذي وضع له الموسيقي التصويرية وهو من تأليف محمد النشمي وبطولة مجموعة من أهم نجوم الخليج منهم أسمهان توفيق وحسين المنصور وعلي جمعة وعبدالله بوشهري وليلي عبدالله وأمل محمد وكفاح الريب.

يشار إلى أن إبراهيم شامل وضع الموسيقي التصويرية لعدد كبير من الأعمال الدرامية الخليجية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة منها مسلسل لاموسيقي في الأحمدي الذي حصد به جائزة أفضل موسيقي تصويرية في الإستفتاء السنوي لمؤسسة الأنباء الكويتية ومسلسل سما عالية الذي عرض في شهر رمضان الماضي وعزف موسيقاه أوركسترا براغ الفيلهارموني وتجاوز الفيديو الخاص بتسجيل الأوركسترا للموسيقي في الأستوديو المليون مشاهدة خلال أسابيع عرضه الأولى.

المصرى اليوم

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