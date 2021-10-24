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محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لـ303 عمال بالوحدات المحلية

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محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لـ303 عمال بالوحدات المحلية محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لـ303 عمال بالوحدات المحلية

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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حركة تنقلات لـ272 من العاملين بالتنظيم، و31 مهندس، بالقرارين رقم 1439 ورقم 1440، بالوحدات المحلية.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، الأحد، أن هذه الحركة تأتي في إطار دفع العمل بمجالس المدن والأحياء، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين، وحل مشاكلهم.

وقال إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها إعادة هيكلة الجهاز الإداري على مستوى الديوان العام ومجالس المدن والاستفادة بالكفاءات والدفع بقيادات جديدة، من شأنها رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، مطالبًا جميع العاملين على مستوى المحافظة ببذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن والنهوض بكل المشروعات التنموية.

المصرى اليوم

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