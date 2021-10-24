★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، مصر لأول مرة، في رحلة تستغرق يومين.

وأضاف البيان، أن المسؤول الأوروبي يشارك في أسبوع القاهرة للمياه وهو أهم حدث سنوي حول قضايا المياه في المنطقة. توفر الزيارة فرصة للقاء وزراء الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لتسليط الضوء على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. سيتناو ل المفوض فارهيلي في زيارته بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل المناخ والبيئة والاقتصاد الدائري وانتقال الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي والهجرة والتي يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل لضمان بيئة مواتية للاستثمار ونمو اقتصادي شامل مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي ومصر جيران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة واستقرار وازدهار سكان مصر يعد مصلحة مشتركة.

وتابع البيان :«ينعكس ذلك في تعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية مع مصر على مدى السنوات العشر الماضية- بمحفظة نشطة تبلغ 11 مليار يورو في شكل منح وقروض واستثمارات لمساعدة مصر في جميع القطاعات. ومن الأمثلة على هذا التعاون الملموس الذي يحقق فوائد ملموسة للمواطنين: توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة وتحسين نظم الري للمزارعين وتطوير وسائل النقل العام مثل مترو القاهرة وخط ترام الإسكندرية. ويركز التعاون أيضًا على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحد من التلوث وتحسين الوصول إلى التمويل بما في ذلك للنساء والشباب ودعم تنمية القطاع الخاص وتحسين توفير التعليم على جميع المستويات وخاصة التعليم المهني.

وأوضح المفوض أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على أدوات تعاون جديدة بمساعدة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، حيث من المتوقع أن تستفيد هذه الصناديق بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ في استثمارات من القطاعين الخاص والعام بما في ذلك مؤسسات التمويل الأوروبية. تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومصر تحديًا مشتركًا في مكافحة وباء COVID ولعب الاتحاد الأوروبي دورًا رائدًا كأحد الداعمين الرئيسيين ل COVAX وحيث جدد السيد فارهيلي التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستجابة المصرية لـ COVID وتقليل تأثير الوباء في الحياة اليومية بما في ذلك تقديم اللقاحات من خلال COVAX بواسطة Team Europe. وأثناء وجوده في القاهرة، سيلقي المفوض كلمة أمام أسبوع المياه في القاهرة ويلتقي بوزير المياه والري د.محمد عبدالعاطي. يعد أسبوع القاهرة للمياه مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ويشير المفوض إلى أننا نقف في لحظة محورية في مكافحة أزمة المناخ، ودعا مصر وجميع البلدان إلى إنجاح مؤتمر COP26 في نوفمبر من خلال ضمان تعزيز الطموح.