نائب: تصريحات وزير المالية أعادت الأمل لتعيين 36 ألف معلم لسد العجز في المعلمين

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اعتبر المهندس عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، التصريحات الخاصة بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز في المعلمين «بادرة أمل»، لإعادة تعيين الـ36 ألف معلم، خاصةً أن هؤلاء المعلمين قد وقع عليهم الظلم فبعد اتخاذ اجراءات تعيينهم واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، وأصبح لديهم أسرهم.

وطالب «خضراوى» في بيان له، أصدره اليوم الأحد، باتخاذ الحكومة جميع الاجراءات لسد العجز في المعلمين داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هناك عجزاً صارخاً في المعلمين بمختلف المدارس في جميع مراحل التعليم قبل الجامعى.

وقال المهندس عبدالسلام خضراوى، إن الأمل تجدد لدى ال 36 الف معلم واسرهم بعد تصريحات وزير المالية لاعادة تعيينهم معرباً عن ثقته التامة في قدرة الدكتور محمد معيط وزير المالية لتدبير جميع الموارد المالية من رواتب وحوافز لهؤلاء المعلمين خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها وزارة المالية في كل مايتعلق بتدبير الموارد المالية خاصة المتعلقة بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته.

وأكد المهندس عبدالسلام خضراوى إن الواقع العملى داخل المنظومة التعليمية يؤكد أن هناك عجزاً في المعلمين وباعتراف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مشيراً إلى الهدف ليس اعادة تعيين ال 36 الف معلم ولكن الهدف الرئيسى هو سد العجز في المعلمين حتى تنتظم الدراسة بصورة جيدة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد كشف عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم مشيراً في تصريحات له إلى إنّه ناقش الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن حجم احتياجات الوزارة لمعلمين جدد.

وأضاف: «يمكن لوزير التعليم أن يقدم دراسة تتضمن تحديد الاحتياجات، وهناك إجراءات معروفة يتم إتباعها في هذا الإطار»، وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنّ هذه الدراسة إذا حصلت على الموافقات المطلوبة، فوزارة المالية ستصبح مُلزمة بتدبير لوزام التعيين.