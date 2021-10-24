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مركز ثربانتيس يحتفي بمعالم القاهرة الأندلسية من خلال معرض تصوير فوتوغرافي

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مركز ثربانتيس يحتفي بمعالم القاهرة الأندلسية من خلال معرض تصوير فوتوغرافي مركز ثربانتيس يحتفي بمعالم القاهرة الأندلسية من خلال معرض تصوير فوتوغرافي

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ينظم معهد ثربانتيس بالقاهره، في أطار التعاون مع نادى الكاميرا باتيليه الإسكندرية، واستكمالا لمشروع التعريف بآثار الشخصيات الأندلسية في القاهره والإسكندرية، المعرض الثانى بعنوان (الأندلسيون في القاهرة)، وذلك بمشاركة كلا من الباحث الإسباني المتخصص في تاريخ الأندلسيين في ، بدرو أجناسيو دل كاستيو، ومدير نادى الكاميرا والمصور الفوتوغرافى، المهندس محمد فوزى على.

وقد أقام ديل كاستييو وفوزي ورشة عمل لدراسة شخصيات الأندلسيين الذين عاشوا بالقاهره وتم تحديد سبع شخصيات ودراستها وتنظيم المعرض للتعريف بأثرهم في الحياة المصرية من الناحية التاريخية والدينية والمدنية وهم: سيدى عبدالله بن أبى جمره- سيدى محمد بن سيد الناس- مسجد السادات المالكية- مسجد سيدى حسن التسترى- مسجد خضره الشريفة- مسجد سيدى محمد الشاطبى- معبدموسى بن ميمون.

ومن المقرر افتتاح المعرض يوم الأثنين 25 أكتوبر 2021 في تمام الساعه 7 مساءا، وذلك بمقر معهد ثربانتس بالقاهره – 20شارع بولس حنا – ميدان فينى – الدقى – القاهرة.

المصرى اليوم

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